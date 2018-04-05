KIB-TEK USULSÜZ!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, 2017 yılında usule, imzalanan sözleşmelere uygun olmayan ve yetki aşımı içeren ödemeler yaptığına ilişkin yeni belgeler ele geçirildi

Bertuğ TOPAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda önceki gün ve dün ortaya çıkan ek mesai skandalının ardından bu kez Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti döneminde atanan yönetim kurulu ve genel müdürün bir çok usulsüz işi ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 2016-2018 başını içeren bazı belgelerinde yönetim kurulu ve genel müdürün yetkilerini aşan veya ihale sözleşmesinde olmayan konularda ödeme yaptığı görülüyor.

Havadis’in ele geçirdiği belgelere göre Teknecik-Girne-Alsancak arası enerji iletim hattı projesinde alınan ara emirleri nedeniyle şirket tazminat talebinde bulunmuş, ancak ihalede herhangi bir tazminat maddesi olmamasına rağmen şirkete 191 bin 400 Dolar ödeme yapılması Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na ödendi.

Diğer bir konu ise Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın ödeme sınırını aşan konularda faturaları bölerek işlem yapması. Bu noktada da genel müdür yetkisini aşarak ihalesiz iş yapmış oluyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Asbaşkanı Asım Özer ise Havadis’e yaptığı açıklamada 2016-2018 dönemine ait bir çok konunun incelemeye ve soruşturmaya yatkın konular olduğunu ifade ederek kendilerinin tespit ettiği noktalarla beraber 2017 yılının tümünün soruşturulması için denetçiyi göreve davet edeceklerini söyledi.

İhale sözleşmesinde yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu 24 Ocak 2018 tarihinde toplanarak Teknecik-Girne-Alsancak arası Enerji İletim Hattı projesinde alınan ara emirleri nedeniyle yüklenici firmanın talep ettiği şantiye masraflarını ödenmesi yönünde karar verdi.

Alınan bu karar, ilgili şirketle yapılan ihale sözleşmesinde olmamasına rağmen gerçekleştirilirken, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda Hasan Çetin Erçen, Yalçın Koçyiğit, Mustafa Tıngır ve Cem Pişmiş’in imzalarıyla kabul edildi.

191 bin 400 dolar ödendi

İhalede olmaması nedeniyle ödenmesinin yasal olmadığı ortaya çıkan kararda ilgili şirkete tam 191 bin 400 dolar ödeme yapıldı. İlgili yönetim kurulu kararı ise şöyle: H. Kıb-Tek/05 Teknecik II TM-Girne-3 TM-Alsancak TM arası Enerji İletim Hattı Projesinin yapımı aşamasında arazi geçişleri ile ilgili 3 farklı yerde alınan ara emirleri nedeniyle yüklenici firma MORS LTD.’in halihazırda her an çalışmaya hazır beklettiği şantiye masraflarının karşılanması amacıyla yaptığı başvuru ve konu ile ilgili önerge ilişiğinde sunulan tüm belgeler incelenmiş olup; projede alınan ara emirleri ile ilgili olarak yüklenici firmanın hiç bir sorumluluğunun bulunmadığına kanaat getirilerek adı geçen firmanın şantiye masraflarının karşılanmasının onaylanmasına, buna bağlı olarak ara emirleri dışında kalan hattın geçici kabul sonrası gereken ödemelerin yapılması hususunda yüklenici firmanın ilk etapta talep ettiği 87 gün x 2.200 USD=191.400 USD+KDV meblağ ile geçici kabulün yapılacağı tarihe kadar ulaşacak şantiye masraflarının tespit edilerek ödenmesine, ayrıca 2 yıl içerisinde ara emirlerinin kalkması durumunda, yüklenici firmanın projede yapılamayan eksik kısımları aynı ihale birim fiyatları ile yapacağına dair taahhüt yazısı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Faturalar bölünüyor

Havadis’in elde ettiği belgelere göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın ödeme yetkisinin dışına çıktığı ve kendi yetkisinde bulunan bakım onarımda asgari ücretin 10 katı, yapı işlerinde asgari ücretin 20 katı ödeme yetkisini aştığı görülüyor.

Erdoğan’ın çeşitli şirketlere yaptırdığı işleri 3 veya daha fazla farklı faturaya bölerek ödeme yetkisi olmamasına rağmen ödediği belirtildi.

Birçok şirkete bu yöntemle ciddi ödemeler yapıldığı belgelerde görülürken, Erdoğan’ın ihale açarak bu işleri yaptırmak yerine yetkisini aşarak bu işleri yaptırdığı ifade edildi.

Özer: Tümünün incelenmesini isteyeceğiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Asbaşkanı Asım Özer, Havadis tarafından iddiaların kendisine aktarılmasının ardından Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti döneminde yapılan bazı icraatların yasa dışı yapıldığına dair kendilerine de bilgiler geldiğini ifade etti. Özer, parça parça incelemek ve soruşturmak yerine Sayıştay’ın 2017 yılına ait tüm işlemleri denetlemek adına yakın zamanda kuruma davet edileceğini söyledi.

Denetleme kurulu devrede

MERCEK ALTINDA:

Havadis Gazetesi’nin Kıb-Tek’teki ek mesailerle ilgili yayının ardından Başbakanlık Denetleme Kurulu devreye girdi. Kıb Tek’te dün mesai yapan Başbakanlık Denetleme Kurulu üyeleri, Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförüne yapılan ek mesai ödemelerini, mercek altına aldı

Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün önceki gün dün yazmış olduğu ek mesailer konusunda Başbakanlık Denetleme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na giderek incelemelerine başladı. Dün itibarı ile incelemelere başlayan kurul, ek mesailer konusu olmak üzere birçok konuda araştırma yapacak.

Erdoğan: Yaptıklarımın arkasındayım

Dönemin Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada her şey içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, dönem içerisinde yapılması gerekenlerin yapıldığını belirtti. Erdoğan yaptıklarının arkasında olduğunu da kaydederek, kendi yetkileri içerisinde ödeme yaptığını faturaları bölme gibi bir işleme girmediğini söyledi.

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