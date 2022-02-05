KIB-TEK: Yaklaşık 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), KKTC genelinde yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintinin yaklaşık olarak 1 buçuk saat süreceği de belirtildi.