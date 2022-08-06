Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit: Yakıt geldi, her şey planlandığı gibi devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit,Teknecik Elektrik Santrali için beklenen yakıtın geldiğini ve sürecin planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Akyiğit, yakıt gemisinin ülkeye geldiğini ve işlemlerin rutin şekilde devam ettiğini söyledi.

Akyiğit, yakıt ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını da ifade ederek, her şeyin planlandığı gibi devam ettiğini kaydetti.