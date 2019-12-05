KIB-TEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE 3 ÜYE İSTİFA ETTİ!
KIB-TEK'te istifa depremi!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın kurumdan istifa ettiği öğrenildi.
Erdal Onurhan ve beraberindeki 3 yönetim kurulu üyesinin dün istif gerekçelerini Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a ilettikleri belirtildi.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Yönetim Kurulu Başkanı, istifa, Erdal Onurhan
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