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Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan 4 üye istifa etti

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan 4 üye istifa etti

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan 4 üye istifa etti

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’ndan 4 üye istifa etti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin ulaştığı Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yönetim kurulu üyelerinden Ersan Karataş, Samet Biricik, Erman Faydalı ve Ramazan Kartal’ın istifa ettiğini teyit etti.

“Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla çok uyumlu çalıştık. Çok da verimli işler yaptık” diyen Akyiğit, 4 üyenin, yaşanan yakıt krizi ve elektrik kesintileri nedeniyle moral ve psikolojilerinin bozulduğunu kaydetti, “Halktan gelen baskı nedeniyle istifa ettiler” dedi.

Sonraki süreçle ilgili soruyu yanıtlayan Akyiğit, “Geminin dümeninin başındayız. Bu ulusal bir sorundur” dedi ve elektriğin ülke açısından önemine işaret etti. Akyiğit şu anda elektrik üretimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını da kaydetti.

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