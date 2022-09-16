Kıb-Tek’e akaryakıt temini ve taşınması ihalesi sonuçlandı

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin BRT’ye Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temini ve taşınması ihalesinin sonuçlandığını açıkladı.

Üresin, Tekliflerin incelendiini ve ihalenin 2’nci Teklifi 45 Dolar 93.76 cent olarak sunan İçkale Petrole verildiğini ifade etti.

Üresin alınan kararın taraflara ve Kıb-Tek’e yasa gereği bildirileceğini söyledi.

Üresin, “Geçerli teklifler Gulf-Bunker Petrol Sanayi Komisyon ve teknik bilir kişi kararı ile elenmiş olup bir sonraki en düşük teklife bağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, 75 Dolara doğrudan alımın yapıldığı bir dönemde iptal edilen açık usül ihalede 58 Dolar olarak verilen tekliflere bakıldığında devlet ve Kıb-Tek adına bir kamu yararının oluştuğunu ifade etti.



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