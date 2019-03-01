"KIB-TEK'İN KAPASİTESİ İVEDİLİKLE ARTIRILMALI"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun mevcut kapasitesinin artırılmasının ivedilikle sağlanması gerektiğini, 2019 yılı yaz döneminde sorun yaşanacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik, KIB-TEK ve ülkedeki enerji konusunu değerlendirdi.

Dünyada enerji konusundaki gelişmelere değinen Çelik, ülkede enerji konusundaki en temel konular dahil, çözüm ve planlama beklediğini kaydetti.

Enerji konusunda yaşanmakta olan sorunların en temel sebebinin enerji yönetiminin dünya standartlarından uzak bir yapıda olması olduğunu söyleyen Çelik, “Bu yapının, KIB-TEK’in özerkleşme sürecinde temel oluşturacak şekilde bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Belirtmek isteriz ki 2018 yılında odamızın yayınlamış olduğu EMO Enerji Politikaları Raporu bugün içinde bulunduğumuz durum açısından güncelliğini koruyarak yol gösterici niteliktedir” ifadelerini kullandı.