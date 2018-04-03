KIB-TEK'TE ŞOFÖRE 336 BİN TL EK MESAİ ÜCRETİ!

Kıb-Tek’te Kurumun Yönetim Kurulu üyesinin şoförlüğünü yapan bir çalışan 2 yılda tam tamına 336 bin lira ek mesai almış. Yani, 24 aya böldüğünüzde ayda tam tamına 14 bin Türk Lirası ek mesai. Çivinin çıktığı yer tam da burasıdır

Başaran DÜZGÜN

Erenköy Belediyesi’nde yaşanan kriz hükümet için turnusol kağıdı olacak.

Yani hükümetin sorun çözme yetenek ve kapasitesinin test edilmesi.

Bugünlerin beylik lafı “sorunu çözelim, çalışanları da mağdur etmeyelim”dir.

İnsanlar işlerinden olmasınlar.

Zaten sorun oradadır.

160 kişinin çalıştığı bir yerde değil maaşların ödenmesi hiçbir sosyal hak ve menfaat da ödenemez.

Nitekim ödenemedi de.

Belediye battı.

Devlet “bu maaşları ödemek mümkün değildir, sürdürülebilir de değildir” diyor.

Bunun doğal sonucu maaşlarını ödenebilecek bir personel sayısına düşmektir.

Yani belli ki birilerinin işine son verilecek.

Veya tüm çalışanların işine son verilecek ve iki belediye birleştirilecek.

Ya da bu sorun böyle devam edecek.

Hükümet, radikal bir karar almanın eşiğinde duruyor.

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Erenköy Belediyesi çivisi çıkmış memlekete en bariz örnektir.

Ve her nokta da Erenköy Belediyesi’ndeki mantık gibidir.

Geçtiğimiz gün elimize birtakım belgeler ulaştırıldı.

Bir devlet kurumu olan Kıb-Tek’te ödenen ek mesailerle ilgiliydi bu belgeler.

En dramatiği neydi bilir misiniz?

Kurumun Yönetim Kurulu üyesinin şoförlüğünü yapan bir çalışan 2 yılda tam tamına 336 bin lira ek mesai almış.

Yani, 24 aya böldüğünüzde ayda tam tamına 14 bin Türk Lirası ek mesai.

Şoförün aylık maaşı 6 bin lira.

Aldığı ek mesai aylık 14 bin lira.

Ek mesailerle ilgili maaş sınırlaması olduğunu biliyordum.

“Bir çalışan maaşından fazla ek mesai alamaz” kuralı var.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sordum.

“Doğrudur, öyle bir kural vardır” dedi ve ekledi; “Bu kural Kamu Görevlileri Yasası tahtında çalışanları kapsar. Kurumlar kapsam dışıdır…”

Bu da demek oluyor ki Kıb-Tek kapsam dışıdır ve ek mesainin üst limiti yoktur.

Serdar Denktaş’ın verdiği bilgiye göre devlet geçen yıl tam tamına 120 milyon lira ek mesai ödemiş.

Bu devlet maliyesinin en önemli sorunudur.

Kabaca bir hesap yaptık; Eğer ek mesai ödenmese ve istihdam yoluna gidilse devlet tam 3 bin genci istihdam edebilir ve maaşlarını bir tamam öder.

Devlette durum bu iken, kurumlarda ek mesai sınırı yok.

Ve bir “Yönetim Kurulu Üyesi” bile kendine şoför tahsis edip O’na 14 bin liralık ek mesai yaptırabiliyor.

Meclis Başkanı, Ulaştırma Bakanı ve birçok bakanın kendi arabaları ile mesaiye gittikleri bir ülkede Yönetim Kurulu Üyeleri altlarına araba çekip, şoförlerine 14 bin lira ek mesai yaptırabiliyor.

Çivinin çıktığı yer tam da burasıdır.

Bu çiviyi sökecek olana da aşk olsun…

Havadis