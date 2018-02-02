KIB-TEK'TE USULSÜZLÜK!

42 kişi 19 ay boyunca Kurum Müdürü Mehmet Salih Gürkan tarafından usulsüz çalıştırıldı ve kurum toplam 100 bin TL’nin üzerinde zarara uğratıldı.

Vatan MEHMET

KIB-TEK'te 2014-2016 yılları arası İsmet Akim yönetimi döneminde Yönetim Kurulu kararlarıyla "hizmet alımı" adı altında gerçekleştirilmesi gereken geçici işçi istihdamları ve uygulamalarına ilişkin bir Sayıştay raporu hazırlandığı ve yapılan usulsüzlüğe dikkat çekildiği öğrenildi.



Buna göre 42 kişi 19 ay boyunca kurum müdürü Mehmet Salih Gürkan tarafından usulsüz çalıştırıldı ve kurum toplam 100 bin TL’nin üzerinde zarara uğratıldı…

Rapora göre söz konusu geçici alımlar ‘temizlik işleri’ kaleminden yapılmasına rağmen alınan kişiler veznede, tesis teknisyen şubesinde, yine teknisyen olarak Teknecik üretim tesisinde, Lefkoşa Bölge Amirliği’nde üstelik yetki verilerek sorumluluk gereken yerlerde Yönetim Kurulu kararına rağmen fazladan çalıştırıldı.

Sayıştay raporunun yakında tamamlanması beklenirken KKTC Hukuk Dairesi’nce konunun incelenerek soruşma başlatılması da bekleniyor…

Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen, böylesi bir rapor hazırlığının varlığını yalanlamazken gelişmelere ilişkin ileriki günlerde bir açıklama yapacağını kaydetti ve herhangi bir yorumda bulunmadı.

Kıbrıs Postası