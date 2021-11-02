Kıb-Tek’ten borçlulara uyarı
Kıb-Tek’ten borçlulara uyarı
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Kıb-Tek, kasım ayı dışında 469 TL ve üzerinde borcu olan abonelerine, Perşembe gününe kadar borçların ödememeleri halinde enerjilerinin kesileceği uyarısında bulundu.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, perşembe günü, Kasım devresi (2021/11) faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi kurum, kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecek.
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