KIB-TEK'TEN 'FATURA' KARARI

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek’in 30 günden fazla hesaplanan faturalara bir sonraki ayda ödeme imkanı ve gecikme zammı uygulamama kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, Ocak ayı faturalandırmaları 30 günü aşan tüketicilerin mağduruiyetlerini giderebilmek için Kıb-Tek yönetim kurulunun, söz konusu fazla günlere karşılık gelen fatura miktarlarının ödenememesi durumunda, ilgili miktarın bir sonraki ayda ödeme imkanı sağladığını kaydetti.

Tüketicinin söz konusu miktarı Şubat ayı son ödeme tarihine kadar ödemesi kaydıyla herhangi bir gecikme zammı uygulanmayacağını da vurgulayan Avcıoğlu, mağduriyet yaşayan tüketicilere biglilendirme amacıyla kurum tarafından SMS gönderileceğini kaydetti.