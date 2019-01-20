Kibariye, 'annesinden maddi desteğini kesti' diyenlere çok sinirlendi

Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları nedeniyle evine haciz gelen Kibariye'nin, annesiyle tartıştığı ve maddi desteğini kestiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, hiçbir sosyal güvencesi olmayan Makbule Tokmak, maddi durumu yetersiz vatandaşlara verilen Yeşil Kart'a başvurdu.

Bu haberi gören Kibariye, Instagram hesabından resmen ateş püskürdü.

"ANNEM BAŞIMIN TACIDIR"

İddiaları kesin bir dille yalanlayan sanatçı, "Annem hakkında çıkan asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberleri yapan, kişiliksiz insanlar mutlaka Allah'ın gazabına uğrayacaklardır. Allah'ın rahmeti Anne ve Baba'da gizliyken, bu hakikatlere sahip biri olarak, Annem'e bakmama, ilgilenmeme haberlerini kınıyor, hesapları çabuk gören, Rabbime havale ediyorum. Annem başımın tacıdır" dedi.

KİBARİYE'NİN PAYLAŞIMI: