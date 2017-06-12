'KIBRIS CUMHURİYETİ' TEHLİKEDE!

EDEK Başkanı Marinos Şizopulos, Anastasiadis’in, koymuş olduğu önkoşullardan tek bir tanesini bile elde etmeden müzakere masasına döndüğü için, Kıbrıs halkının haklarını müzakere etme yeteneğine sahip olmadığını söyledi.

Astra’ya konuşan Şizopulos, beşli konferansın “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devlet varlığını yaralayan çok ciddi bir taviz olduğunu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin geleceği konusunda büyük tehlikeler içerdiğini ifade etti.