KIBRIS CUMHURİYETİ VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLEBİLİR!

Kıbrıs Rum tarafı Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunu Brüksel’e götürmeye karar verdi ve atacağı adımları dün sabah Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde kararlaştırdı.

Politis “Başkanlar Konseyi’nde Yeni Strateji… Sert Çizgi ile Flört Ediyor” başlıklı haberinde dün sabah Saray’da gerçekleşen Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde Anastasiadis’e, teknokratlarının önerilerine ilaveten bir dizi tedbir ve hareket tarzı önerildiğini bildirdi.

Gazeteye göre önerilenler arasında KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının kapatılması, KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptali de bulunuyor. Bu tür “aşırı” söylem ve tedbirle bazı partilerin tepkisini çekti, kimisi de Anastasiadis’in yapmayı planladığı BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru gibi daha ılımlı tedbirler üzerinde durdu. Neticede Türkiye’yi kınayan ve “partiler durumun göğüslenmesi yöntem ve tedbirler konusunda görüşlerini koruyor” ifadesiyle sona eren bir açıklama yapıldı.

"Seçenekler arasında sınır kapılarının kapatılması yok!"

Bugün bazı haber sitlerinde yer alan ve Politis tarafından da yayınlanan “sınır kapılarının kapatılmasının bir seçenek olarak düşünüldüğü” yönündeki haberlere yönelik Güney Kıbrıs Hükkümet Sözcüsü Viktoria Papadopoulos açıklama yaptı.

Papadopoulos, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, konunun gündeme geldiği ancak sınır kapılarının kapatılması seçeneğinin resmi olarak düşünülmediğini ifade etti.

Sınırların kapatılmasıyla ilgili öneri, Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda dün düzenlenen Liderler Konseyi toplantısında Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in tarafından masaya getirildi ancak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun öneriye karşı çıkmasının ardından söz konusu seçenek rafa kaldırıldı.