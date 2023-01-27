Kıbrıs Edebiyat Derneği, fotoğraf sanatçısı Burçin Özkuş için taziye mesajı yayımladı
Kıbrıs Edebiyat Derneği, fotoğraf sanatçısı Burçin Özkuş için taziye mesajı yayımladı
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Kıbrıs Edebiyat Derneği, fotoğraf sanatçısı Burçin Özkuş için taziye mesajı yayımladı.
Kıbrıs Edebiyat Derneği mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Fotoğraf sanatçısı arkadaşımız Burçin Özkuş’un ani vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Gencecik yaşında hayatını kaybeden Özkuş, deklanşöründen yansıyan anlarla her daim anılacaktır. Yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerken, merhum sanatçı arkadaşımıza da rahmet diliyoruz”.
TAK/BRT
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