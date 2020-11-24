KIBRIS ELEŞTİRİSİ: ÜZÜLEREK İZLİYORUZ

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın, dışişleri bakanlığına Türkiye'de yakından tanınan Antony Blinken'ı getireceği belirtildi. Obama yönetiminde de üst düzey görevler üstlenen Blinken, temmuz ayında Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir söyleşide, Biden'ın seçilmesi halinde Türkiye konusunda nasıl bir siyaset izleyeceğinin şifrelerini vermişti.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden'ın kabinesindeki bazı isimleri yarın açıklaması bekleniyor. Biden'ın Amerikan yönetiminin en güçlü pozisyonlarından biri kabul edilen dışişleri bakanlığına, Türkiye'de iktidar çevrelerinin de yakından tanıdığı Antony Blinken'ı aday göstereceği belirtildi. Amerikan basını, Biden'ın dışişleri bakanlığına Blinken'i getirerek, Donald Trump yönetiminin kendine özgü dış politikasını 'resetleme' planında ilk somut adımı atmış olacağını yazdı.

BILL CLINTON'IN METİN YAZARI, BARACK OBAMA'NIN DANIŞMANI

Demokrat Parti içindeki dış politika çevrelerinde 30 yıldır politika yapıcı bir isim olan Blinken, uzun zamandır Biden'ın dış politika danışmanlığını yapıyor. Barack Obama döneminde ABD Dışişleri'nin iki numaralı ismi olmanın yanı sıra ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı görevlerini de yürütüyordu. Aynı zamanda, Biden'ın da ulusal güvenlik danışmanıydı. Blinken, Obama'nın çokça eleştirilen dış politikasında merkezi rollerden birini oynamıştı. 58 yaşındaki Blinken, eski Demokrat başkanlardan Bill Clinton'ın bazı konuşmalarını yazan isim olarak da tanınıyor.

ABD BASINI MEMNUN

Dışişleri Bakanlığı'nın Senato'da onaylanması halinde de, Biden'ın Trump yönetiminde bozulan Transatlantik ilişkileri onarma, çoklu ittifaklara dayalı bir şekilde ABD'yi yeniden 'lider ülke' haline getirme planlarının dümeninde olacak.

TÜRKİYE YAKINDAN TANIYOR

Antony Blinken, esasında Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı bir isim. Barack Obama döneminde özellikle Suriye ve DEAŞ üzerine yapılan müzakerelerde önemli roller aldı; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret etti. Blinken son olarak ise Türkiye'nin Kıbrıs siyasetine yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

KIBRIS ELEŞTİRİSİ: ÜZÜLEREK İZLİYORUZ

Blinken, Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin son dönemde yeniden iki devletli çözümü savunan açıklamalarını eleştirdi. 27 Ekim'de yaptığı bir paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın iki devletli Kıbrıs çözümü açıklamasını üzülerek izliyoruz. Joe Biden uzun bir süredir barış ve huzurun olduğu çift bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonu desteklediğini söylüyor" dedi. ABD'nin yeni dışişleri bakanının bu çıkışı, yeni dönemde Ankara'nın 'yeni' Kıbrıs politikasına nasıl yansıyacağı merak konusu.

YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİNİ ANLATTI

Blinken, 9 Temmuz 2020'de Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir söyleşide de, Biden'ın seçilmesi halinde Türkiye'ye dair nasıl bir siyaset izleyeceğinin şifrelerini vermişti. Blinken, "Türkiye ile ilişkiler sizce nereye gidiyor ve bir Biden yönetimi bu alanda ne arayacaktır?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Bu çok zorlu bir mesele. Sizin de söylediğiniz gibi, Türkiye angajmanları, coğrafi konumu ve çıkarları açısından bir NATO müttefiki. Hayati derecede önemli bir ülke ve öyle ya da böyle, herhangi bir mesele, ihtilaf veya girişimde genellikle de temel bir şekilde önemli oluyor.

Elbette ki Türkiye ile daha yapıcı ve olumlu bir ilişkiye sahip olmanın yolunu bulmak istiyoruz fakat bu, bizzat Türkiye hükümetinin kendisinin de aynı şeyi istemesini gerektiriyor. Gerçek sorunların ve farklılıkların olduğu açık ama aynı zamanda iki tarafın da daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasının gayet mantıklı olduğu alanlar var. Mesela Suriye bunlardan biti.

Bunu yapmanın yollarını bulabileceğimizi umuyorum fakat ilişkide karşılaştığımız bazı meydan okumaları küçümsemek de istemem. [Birlikte çalışmak] Bence, her şeyden önce son derece doğrudan ve açık bir konuşmayı gerektirecektir. Şunu söyleyebilirim ki, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Birbirlerini tanıyorlar. Birçok konuda geçmişte doğrudan temas kurdular ve bence, Türkiye'yle birlikte çalışırken şunu gördük ki, bu ilişki çok önemli. Biden'ın, birlikte ele almanın yollarını bulmamız gereken bir dizi sorunda Türk mevkidaşıyla yoğun bir görüşmeye gireceğini sanıyorum."

Kaynak: Haberler.com