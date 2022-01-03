Kıbrıs genelinde onlarca kilise ve camide koruma ve yenileme çalışmaları yapıldı

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından Kıbrıs'ın dört bir yanındaki düzinelerce kilise ve camide koruma ve yenileme çalışmaları yürütülmekte veya yapılması planlanırken, Salamina arkeolojik alanındaki çalışmalar Kasım 2021 sonunda tamamlandı.

Komite üyesi Sotos Ktoris, Kıbrıs Haber Ajansı KHA'ya yaptığı açıklamada Salamina'daki çalışmaların sekiz ay sürdüğünü söyledi. Mozaikler, tüm arkeolojik bulgular ve Aziz Epiphanius ve Kampanopetra Bazilikaları ile ilgili bu proje için her iki taraftan koruma görevlileri ve arkeologların çalıştığını kaydetti.

Ktoris, “bunun Teknik Komite'nin gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olduğuna şüphe yok” dedi.

Önümüzdeki dönemde Yenagra'da Saint George, Vadili’de Saint George, Aheritou'da Agia Marina ve Panagia Trapeza, Mağusa Stilli’de Peygamber Elias Kilisesi, Dipkarpaz’daki kilise ve Komi Kepir'deki Panagia Kyra Kilisesi.

Ayrıca Ktoris, Komisyonun Orounda camii ve Larnaka'daki Osmanlı hamamları için ihaleye çıktığını söyledi. Havari Andrew Manastırı, Massari'deki Saint Antonios Kilisesi, Sisklipos'taki Panagia Chryseleoussa Kilisesi, Canbolat Burcu, Mağusa Venedik Surları ve Ardana'daki Saint George Kilisesi restorasyonunun ikinci etabı için ihalelerin değerlendirildiğini belirtti.

Ktoris, 2022'de Teknik Komite'nin Lythragomi'deki Panagia Kanakarias, Goufes'teki Saint George, Panagia Gypsou Kilisesi, Larnaka Kalo Chorio camii, Lefkara camii, Maroni camii, ikinci etap işleri için ihale çağrısı ile devam edeceğini kaydetti. Neo Chorio Kythrea’daki Aziz Charalambos Kilisesi, Larnaka'da iki Osmanlı çeşmesi, Prastion'daki Saint George Kilisesi ve Spathariko'daki Saint George Kilisesi için de ihaleler açıklayacağını duyurdu.

Ktoris, Teknik Komite'nin Solon ve Vouni'deki arkeolojik alanlardaki çalışmaları ve bir dizi kilise ve camideki diğer acil yenileme çalışmalarını programladığını söyledi.

Ktoris, Terra, Avdimou, Alektora, Saints Sergions ve Karpaz’daki Vakhos köyündeki camilerle ve Mağusa’da Saint Paraskevi, Argaki’deki Saint Ioannis, Flamoudi’de Saint George, Limia’da Saint George, Mağusa’da Saint Elias ve Diamante Burcu ve Venedik surları ilgili projelerin devam ettiğini açıkladı.



Kıbrıs Haber Ajansı

