"KIBRIS GERÇEKLERİ GÖZ ARDI EDİLMESİN!"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler’in görev süresinin 6 ay daha uzatılmasıyla ilgili karar değerlendirildi.

“Konu hakkında 27 Temmuz 2017’de kabul edilen bir önceki kararda yer alan, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin gelecekte ne şekilde sürdürüleceği hususunda peşin hüküm içeren yazımlar maalesef bu karar metninde de muhafaza edilmiştir” denilen açıklamada tarafların ileriye dönük muhtemel hareket tarzını değerlendirmekte oldukları bir dönemde, kararda bu gibi ifadelerin kaydedilmesinin arkasında yatan nedenleri anlamakta güçlük çekildiği kaydedildi.

Söz konusu kararda, çözüm sürecinin gelecekte başarılı olmasına yönelik beklentilere de yer verildiği anımsatıldı ve “Bu gibi beklentilere değerlendirilirken, Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasının nedenlerinin her halükarda doğru irdelenmesi gerekir. Nitekim Konferans’ın 28 Haziran – 7 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan son oturumu, müzakere başlıklarının birçoğunda kilit hususlarda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu gözler önüne sermiştir.” İfadelerine yer verildi.

Bu bağlamda özellikle Ada’da tesis edilmesi amaçlanan yeni federal devletin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarınca farklı biçimde algılandığı ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklığa girmeye niyetli olmadıklarının da ortaya çıktığı belirtilen Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Güney Kıbrısın, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte yaşanan acı deneyimlerden kaynaklanan haklı güvenlik endişelerini giderebilecek bir yapının tesisini kategorik şekilde reddetmesinin de uzlaşmanın önündeki ciddi bir diğer engel olduğu vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Kıbrıs Konferansı’nın kapanmasının hemen ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, mevcut parametreler temelinde bir çözüme ulaşılmasının artık mümkün görünmediğinin vurgulanmasının da bu tespitlere dayandığı kaydedildi.

Açıklamada “Bu nedenle, önümüzdeki dönemdeki herhangi bir sürecin, ancak Ada’daki mevcut gerçekleri ve geçtiğimiz yarım asır boyunca sürdürülen müzakerelerden elde edilen deneyimi yansıtan bir temel üzerinde inşa edilmesi ve buna uygun beklenti ve hedeflere yönelik olması halinde başarılı olabileceğini değerlendiriyoruz” denildi.