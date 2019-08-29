Kıbrıs konserinden 800 bin TL alacak!

Feyza Aktan ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan Özcan Deniz, eski eşini de Kıbrıs'a götürüyor.

Feyza Aktan ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan Özcan Deniz, eski eşini de Kıbrıs'a götürüyor.

Boşanmaları kadar birlikte tatil yapmaları da gündemden düşmeyen Özcan Deniz - Feyza Aktan çifti bu kez de Kıbrıs’a gidiyor.

Tv8’de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının haberine göre; Özcan Deniz 6 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konsere Feyza Aktan'ı da götürüyor.

Özcan Deniz, organizatöründen Feyza Aktan adına da uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasını istedi. Özcan Deniz'in Kıbrıs'ta sahneye çıkacağı konserden 800 bin TL alacağı da iddia edildi.