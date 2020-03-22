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Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kıbrıs'ta corona virüs nedeniyle ilk can kaybı!

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Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs testi pozitif çıkan 70 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, ülkede bugün 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 84'e ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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