Kıbrıs Rum Kesiminde maske protestosu

Avrupa çapında devam eden protestoya katılan Güney Kıbrıs'ta yüzlerce kişi, koronavirüs salgını nedeniyle son birkaç aydır getirilen kısıtlamaları dün geç saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde protesto etti.

Maske takmayıp sosyal mesafeyi korumayan insanlar, hükümetin koronavirüs kararlarına insan haklarının ihlali olarak karşı çıktıklarını söylediler.

Bir pankart "Artık dayanamıyoruz!" dedi.

Protestocular, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapılarına pankartlar astılar. Olay polisin ihtiyatlı gözlemlemesi ile olaysız geçti.

Kaynak: in-cyprus