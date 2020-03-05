Kıbrıs Rum Polis Operasyonları Müdürü: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sınırlarını koruma görevimiz vardır

Kıbrıs Rum Polis Müdürlüğü Mülteci Ofisi Operasyonları Müdürü Petros Zeniou, Kıbrıs Cumhuriyeti dış sınırlarını koruma ve yasadışı göçü önleme görevleri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Zeniou, şu an bölgede mülteci taşıyan tekneler olmadığını ancak Türkiye’de gerekli fonlar elde edilir edilmez AB ülkelerine, özellikle Kıbrıs’a seyahat etmeyi bekleyen çok sayıda mülteci veya göçmenin olduğu bilgisi bulunduğunu söyledi.

Zeniou, “Türkiye ve Suriye arasında, özellikle sınırlarında, Türkiye’yi terk etmek için yoğun çaba harcayan çok sayıda göçmen veya mülteci bulunuyor. Türk-Yunan sınırında alınan tedbirler bir ölçüde Kıbrıs’ı etkileyecek. Yunanistan’ı geçmede sorun yaşayan mülteciler sorunu diğer AB üyesi ülkelere kaydırarak başka çözümler arayışına girecekler” şeklinde konuştu.

Soruları yanıtlayan Petros Zeniou, Salı günü Paralimni’ye gelen 101 mültecinin Suriye’den olduğunu, daha önceleri gelenlerin çoğunun erkek olduğunu, bir noktada eşlerinin ve çocuklarının, hatta ebeveynlerinin de gelmesinin doğal olduğunu, dolayısıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Zeniou, mülteci ve hassas gruptan oldukları için önce her türlü yardımı yaptıklarını, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nın dış sınırlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri almak ve yasadışı göçü önleme yükümlülükleri bulunduğunu ifade etti.

Mültecileri kaçıran zanlı olduğuna inanılan 22 yaşındaki kişiyle ilgili soruyu yanıtlayan Zeniou, tekneyi Mersin’den Kıbrıs’a getirenin bu kişi olduğunu ancak tabii ki elebaşı olmadığını, onların Türkiye’de olduğunu, mülteci veya göçmenleri topladıklarını, teknelere koyduklarını ve Kıbrıs’a gönderdiklerini anlattı.

Elebaşlarının bir tekneyi Türkiye’den Kıbrıs’a getirebilecek bir kişi seçtiklerini, karşılığında da bu kişiden para almadıklarını, bu kişilerin mülecileri kaçıran sanılamayacağını belirten Zeniou, Salı günkü operasyonda Frontex’in rolüyle ilgili bir başka soruyu yanıtlarken yasadışı göçle mücadele çabaları bağlamında Kıbrıs Polisi’nin Frontex ve Europol’dan uzmanların katılımıyla bir operasyonu koordine ettiklerini, mültecilerin sorgulandığını ve seyahat belgelerinin Frontex’le koordinasyon halinde kontrol edildiğini kaydetti.

Petros Zenio, “Mültecileri kaçıranların diğer hareketlerinin veya yollarının ne olduğunu belirlemek amaçlanıyor. Böylelikle AB üyesi bir ülke olarak yasadışı göç fenomeninin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirleri alabiliriz. Bu konu sürekli artan ekonomik mültecileri de ilgilendiriyor. Bunun sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti bu kişileri geri göndermek için gerekli tüm tedbirleri alıyor” dedi.

Soruları yanıtlayan Zeniou, kaçakçı çevreleri üyelerinin mülteciler arasında olabileceklerini, Suriye’deki savaşa katılmış olabileceklerini veya bir şekilde bir organize suça veya terörist faaliyetlerine katılmış olabileceklerini vurguladı.

Petros Zeniou, “Kıbrıs’a gelen tüm bu kişileri soruşturmak durumundayız. Çünkü bir çoğu mülteci olmayabilir” şeklinde konuştu.



Kıbrıs Haber Ajansı