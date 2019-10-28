KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Cumhuriyetin ilanı, bu günün aydınlık dünyasına dahil olmak, insan onuruna yaraşır şekilde yaşamak, çağdaş bir yönetim şekline doğru atılan en önemli adımdır” denilen mesaj şöyle devam etti:

“29 Ekim 1923’te hak ve adalet temelinde kurulan rejim, ifade özgürlüğünden, farklı düşünce ve siyasi yapılaşmaya, her kültür ve inancın bir arada yaşamasına temel olan güçlü bir dekokratik yapıdır. Bizler, bu inanç ve anlayışla yaşamayı benimsemiş nesiller olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin sonsuza dek yaşatılmasının takipçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yılını en içten duygularla kutlar, barış ve huzur dolu yarınlar dileriz.”