KIBRIS TÜRK FUTBOLUNUN ACI KAYBI!
Ebeoğlu hayatını kaybetti
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Kıbrıs Türk futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu bu sabah hayatını kaybetti. Kıbrıs Türk futboluna damgasını vuran Sevim Ebeoğlu bu sabah hayatını kaybetti.
Ebeoğlu’nun cenazesi yarın Nurettin Ersin Paşa Camiisinde kılınacak ardından Karaoğlanoğlu kabristanlığında toprağa verilecek.
Etiketler : Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs Türk futbolu, vefat
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