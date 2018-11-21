Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KIBRIS TÜRK FUTBOLUNUN ACI KAYBI!
KIBRIS TÜRK FUTBOLUNUN ACI KAYBI!

KIBRIS TÜRK FUTBOLUNUN ACI KAYBI!

Ebeoğlu hayatını kaybetti

A+A-

Kıbrıs Türk futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu bu sabah hayatını kaybetti. Kıbrıs Türk futboluna damgasını vuran Sevim Ebeoğlu bu sabah hayatını kaybetti.

Ebeoğlu’nun cenazesi yarın Nurettin Ersin Paşa Camiisinde kılınacak ardından Karaoğlanoğlu kabristanlığında toprağa verilecek.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.