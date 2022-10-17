Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Meclis önünde eylem yaptı
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Meclis önünde eylem yaptı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere yönelik söylemlerini protesto etmek amacıyla bugün Cumhuriyet Meclisi önünde protesto eylemi düzenledi.
Eyleme katılanlar daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüyerek Bakanlık binası önüne siyah çelenk bıraktı.
BRT
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