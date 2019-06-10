Kıbrıs Türklerini yok saymak,Türkiye'ye meydan okumaktır!

Bahçeli Güney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRY) Fatih gemisi personeline tutuklama kararına dair de Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulduğunu belirtti ve " Türkiye'nin kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir.

Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir. Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır.

Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir" dedi.