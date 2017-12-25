KIBRIS TÜRKÜNÜ ÜZEN TARTIŞMA!

“Ailesi, sevenleri, K. Kaymaklı camiası ve TMT Mücahitler Derneği olarak, Şehit Hüseyin Ruso’nun kemiklerinin kalıcı olarak şehit düştüğü yerde toprakla buluşmasını istiyoruz.”



Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi adına Ahmet Ruso tarafından yapılan yazılı açıklamada,“Bu isteğimiz yetkili makamlarca henüz olumlu bir kararla bütünleşmedi. Bu nedenle çok arzu etmemize rağmen 54. ölüm yıldönümü olan 25 Aralık’ta defin işlemini gerçekleştiremiyoruz” denildi.



Hüseyin Ruso’nun şehit oluşunun 54. yıldönümünde Ruso ailesi adına yazılı bir açıklama yaparak ailenin duygularını özetleyen Ahmet Ruso, “Bizler Ruso ailesinin devamını sağlayan kuşaklardanız. Ailemizin değerlerini sahiplenmek görevimizdir. Hüseyin Ruso, bizim aile değerlerimizde en önde ve en değerli olandır’’ dedi. Ahmet Ruso açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Hiçbir mücadele bedelsiz kazanılmaz. Gün olur malımızı, gün olur canımızı feda ederiz. Hüseyin Ruso, Küçük Kaymaklılılardan öte Kıbrıs Türkü için canını feda etmiştir... O bir mücahitti, o gençlerin abisi ve önderiydi. Ölümünün üzerinden 54 yıl geçti, acısı ve anıları bizlerin yüreğinde hep yaşıyor. Bizden sonra gelecek kuşakların da Hüseyin Ruso’yu anılarıyla, mücadele kararlılığı ve özverisiyle yaşatacağından hiç kuşkumuz yoktur.



54 yıl Hüseyin Ruso’nun şehit olduğunu bildik, ama nerede gömülü olduğunu bilmedik. Son kazıların ardından bizler için Şehit Ruso’yu bütün olarak temsil eden kemikleri ve en son eşyalarının izleri bulundu. Ailesi, sevenleri, K. Kaymaklı camiası ve TMT Mücahitler Derneği olarak, Şehit Hüseyin Ruso’nun kemiklerinin kalıcı olarak şehit düştüğü yerde toprakla buluşmasını istiyoruz. Bu isteğimiz yetkili makamlarca henüz olumlu bir kararla bütünleşmedi. Bu nedenle çok arzu etmemize rağmen 54. ölüm yıldönümü olan 25 Aralık’ta defin işlemini gerçekleştiremiyoruz.



25 Aralık 1963’te Küçük Kaymaklı halkı, EOKA’cı Rumların saldırısı sonrası Hamitköy ve Lefkoşa Surlar içine göç etmek zorunda kalmıştı. O göç sırasında yaralananlar olurken, Beden Eğitimi Öğretmeni ve futbolcu Hüseyin Ruso şehit olmuştu...



Küçük Kaymaklı’nın göç edişinin 54. yıldönümünde genelde Küçük Kaymaklı şehitleri anılırken Hüseyin Ruso, şehit olduğu yerdeki anıtı başında da ayrıca anılıyor.

Şehit Hüseyin Ruso yüreğimizde hep yaşıyor.”

sonucunda DNA eşleştirilmesiyle bulunmuştur.”