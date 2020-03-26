Kıbrıs Vakıflar Bankası kendi bünyesinde açılıma gitme kararı aldı

Kıbrıs Vakıflar Bankası hükümetin dün açıkladığı ekonomik tedbirler paketine ek olarak kendi bünyesinde yeni bir açılıma gidiyor.

Vakıflar Bankası, Koronavirüs nedeniyle yaşanan olağanüstü zor şartlarda, müşterilerini rahatlatabilmek ve Devlete yardımcı olabilmek adına tedbirler yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

Buna göre Banka, tüm müşterilerinin Ticari ve Bireysel Türk Lirası ve yabancı para hem borçlu cari limitli hesaplarına hem de taksitli kredi hesaplarına, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının sonunda tahakkuk edecek faizleri 30 Hazirana erteledi…

Banka ayrıca, ticari ve bireysel müşterilerinin, borçlu cari limitli hesaplarının faiz oranlarını, mevcut faiz oranları gözetilerek Türk Lirasında yüzde 6 puana kadar ve yabancı parada yüzde 2 puana kadar düşürecek…

Bunun yanında, banka 2018 yılında yaşanan yüksek enflasyon ortamında yüksek Türk Lirası faizle taksitli kredi kullanan müşterilerin faizlerini de yüzde 5 puana kadar düşürme kararı aldı…

Banka açıklamasına göre talep eden müşterilerin kredi taksitleri 3 aya kadar ertelenebilecek, ertelenen taksitler ise müşterilerinin zorlanmayacağı şekilde kredinin kalan yıllarında kademeli olarak ödenmesi için yeni ödeme planı oluşturulacak.

Banka ayrıca, önümüzdeki 3 ay süresince müşterilerinden herhangi bir harç, komisyon, ücret ve masraf talep etmeyecek.

Kıbrıs Vakıflar Bankası açıklamasında, Bankanın 2020 bütçesinden kesinti yapılarak Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyacağı malzemelerin alımında kullanılmak üzere 300 bin Türk Lirası bağışlanacağı da duyuruldu.