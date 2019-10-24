KIBRIS'A ACİL İNİŞ YAPTI!
Yolcu Uçağı Kıbrıs'a Acil İniş Yaptı
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Şiddetli fırtınaya yakalanan yolcu uçağı güvenli bir şekilde Baf havalimanına indi.
217 yolcusu ile Üsküp'ten Kıbrıs'a doğru yola çıkan Wizz Air'e ait yolcu uçağı kötü hava şartları ve yıldırımlar nedeni ile Larnaka yerine Baf'a acil iniş yaptı.
Şiddetli fırtınaya yakalanan yolcu uçağı güvenli bir şekilde Baf havalimanına indi. Yaklaşık 4 saatlik bekleyişin ardından uçak Larnaka'ya geri döndü.
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