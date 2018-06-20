KIBRISLI DİNİ LİDERLER MÜLTECİLERİN İNTİBAKI KONUSUNDA DESTEK ANLAYIŞ İSTEDİLER

2018 Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Kıbrıslı dini liderler mülteciler ve sığınma başvurusunda bulunanlara anlayış ve destek verilmesini ve topluma intibak etmelerine destek beyan ettiler.

Yapılan açıklamaya göre, dini liderler, Kıbrıs’ta barış süreci için Dini Diyalog Ofisi (RTYCPP) ve Kıbrıs’taki mülteciler için Birleşmiş Milletler Ofisi (UNHCR Cyprus) ile iş birliği içinde hazırlanan videoda düşüncelerini dile getirerek bu konudaki pozisyonlarını ortaya koydular.

Söz konusu video Başpiskopos Chrisostomos, Müftü Talip Atalay, Ermeni Doğu Apostolik Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Khoren Doghramadjian, Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu Youssef Soueif ve Latin Patriği Muhterem Jerzy Kraj’ın konuşmaları yer aldı.

Başpiskopos Chrisostomos herkesin, daha iyi bir hayat için vatanlarından kaçmaya ve evlerini terk etmeye mecbur kalan göçmenlere özel bir dikkat vermeleri gerektiği mesajını iletti. Karar alma merkezlerine, Akdeniz’in suçsuz insanların mezarı olmasına son verilmesi için, göçmenler sorunun çözümüne yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Müftü Talip Atalay, tüm sivil toplum örgütlerinin göçmenlerin yaşadıkları topluma intibak temellerinin atılabilmesi için gerekli çaba ve eylemleri yapmaları çağrısında bulundu.

Ermeni Başpiskoposu Doghramadjian kendi konuşmasında "genelde onları (göçmenleri) düşünmemeye çalışıyoruz ama bu doğru değil. Dinlerimiz bize birbirimizi sevmeyi öğretiyor ve bu sevgiyi tüm insanlara sunarak onlara yardımcı olmalıyız" diyerek insan olarak onlara onurlarını yeniden tesis etmeliyiz ve yabancı bir vatana ayak uydurmalarına yardımcı olmamız gerektiğini vurguladı.

Maronit Başpiskoposu Soueif, tüm toplum kurumlarına göçmenlere yardımcı olmaları çağrısında bulunarak "hepimiz: kişi, kurum, dini kurumlar, sivil toplum örgütleri, siyasi kurumlar olarak göçmenlerin yeni toplumlarına intibak etmelerine yardımcı olmalıyız” dedi.

Patrik Jerzy Kraj, göçmenlerin, savaşlardan, yoksulluktan ve açlıktan uzak daha iyi bir hayat arayan kardeşlerimiz olduğunu ve dualarının hayatlarını ve çabalarını yardım etmeye adayanlar için olduğunu vurguladı.

UNHCR Kıbrıs temsilcisi Damtew Dessalegne, yaşadığımız dönemde göçmenleri kabul edecek, onları anlayacak ve yabancılara saygı gibi ortak değerler temelinde topluma katılması için hoşgörü gösterecek toplumlar inşa etmek için sadece BM ile dini liderler arasında güçlü bir ortaklığa değil, aynı zamanda örgütler arasında da bir işbirliğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFİCYP Başkanı Elizabeth Spehar konuşmasında, “savaştan kurtulmak ve sığınmak isteyenlere anlayış göstermek ve onlara eşit davranmak ve katılabilecekleri toplumda üretici bir üye olmalarını garanti altına almak bize bağlıdır” dedi.

Dini liderlerin çabalarını överek “güçlü ve şefkat dolu, ortak deklarasyonları aracılığıyla Kıbrıs’taki göçmenleri ve genel olarak savaştan etkilenen ve daha iyi bir hayat arayanları destekleme yönündeki pozisyonlarını dile getirdiler” diyerek sözlerini noktaladı.

Kıbrıs Haber Ajansı