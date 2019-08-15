KIBRISLI MERT'İN CİNAYETİ SEKS İŞÇİLERİNİ GÜNDEME TAŞIDI!

Avustralya, Sydney kentinde elinde bıçakla dehşet saçan Mert Ney'i konuşuyor... Apartman dairesinde seks işçisi olduğu ifade edilen Michaela Dunn'ı öldüren ve ardından kent merkezinde bir kadını kasap bıçağıyla sırtından yaralayan Ney, ülkeyi ayağa kaldırdı.

24 yaşındaki Dunn’ın annesi kızını “güzel, üniversite okumuş, çok gezen, sevgili dolu bir kız” olarak tanımladı.

Avustralya medyasına yansıyan haberlere göre; Dunn’ın katledilmesinin ardından ülkedeki seks işçileri, yaşananların kendileri için hiç de sürpriz olmadığını söylüyor.

Avustralya merkezli news.com.au sitesine konuşan seks işçisi Jessie Lee Pierce, “Şoke oldum fakat bu beni üzüyor çünkü şiddet ve cinayetin bizim işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum” dedi.

Seks işçiliğine bulaştırılan leke nedeniyle birçok erkek tarafından ikinci sınıf insan olarak görüldüklerini anlatan Pierce, “Bu da saygısızlığa ve bazı erkeklerin bize ne isterlerse yapabileceklerini düşünmelerine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Sydney polisi, Mert Ney’in randevu almak için Michaela Dunn’a telefon açtığını tespit etti.

Yetkililer, 20 yaşındaki Mert Ney'in ruhsal sıkıntıları olduğunu ve şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce başka bir apartman dairesinde Michaela Dunn’ı öldürdüğünü duyurmuştu.