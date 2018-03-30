KIBRISLI RUM KKTC'DE KAYBOLDU!

65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Solomos Apostolis’in 28 Mart günü KKTC’ye geçtiği ve o tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığı belirtiliyor.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre Apostolis’in saat 11:30 sıralarında, kullanımında bulunan MET 470 plakalı araç ile Bostancı sınır kapısı üzerinden KKTC’ye geçiş yaptığı ve sonrasında kendisinden haber alınmadığı kaydedildi.

Polis her yerde söz konusu şahısı ararken olayla ilgili soruşturması devam ediyor.