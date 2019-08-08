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  3. KIBRISLI RUM KUZEYE GEÇTİĞİ ANDA TUTUKLANDI!
KIBRISLI RUM KUZEYE GEÇTİĞİ ANDA TUTUKLANDI!

KIBRISLI RUM KUZEYE GEÇTİĞİ ANDA TUTUKLANDI!

1 tutuklu!

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Geçtiğimiz hafta Yeniboğaziçi’ndeki bir otelin lobisinde, sandalye üzerine bırakılan Sevda Ak’a ait sırt çantası çalındı. Çantada, 590 TL, Ak’ın sürüş ehliyetiyle kimlik kartı olduğu belirtildi. Meselede zanlı olarak görülen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin A.P.(E-57) dün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı.

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