Kıbrıslı Rumlar, Maraş’ın açılması için ne diyor?

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Kıbrıs'ta 46 yıldır iskâna kapalı olan Maraş bölgesinin sahil şeridinin, Kuzey Kıbrıs'ta Pazar günü yapılacak seçimlerden üç gün önce açılmasının Kıbrıslı Rumlar arasında büyük öfke ve üzüntü yarattığını yazdı.

Haberde, kimi Kıbrıslı Türklerin "tarihi bir an"a tanıklık etmenin sevincini yaşadığı, televizyondan Maraş görüntülerini izleyen Kıbrıslı Rumların ise "kahrolduğunu" belirtti.

Kriakos Haralambides adlı eski bir Maraş sakini, Associated Press ajansına "Bunun olacağını beklememe rağmen bildiğim sokakların görüntüleri kahrolarak izledim. Telafisi olmayan bir acı. Maraş'ı kaybettik" dedi.

22 yaşındayken Maraş'tan kaçmak zorunda kalan tarihçi ve arkeolog Anna Marangou ise "Korkunç bir gün" diye konuştu.

Rumlar protesto gösterisi düzenledi

Açılış sırasında eski Maraş sakinleri koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bir barikatta protesto gösterisi düzenledi.

Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou, "Maraş, meşru sahiplerine teslim edilmeliydi. Bu bize bir psikolojik baskı" dedi. Kıbrıslı Rumlar yerel seçimlerde yaşadıkları yerlerin belediye başkanlarının yanı sıra bugün Kuzey Kıbrıs sınırları içinde kalan dokuz bölge için de belediye başkanı seçiyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Maraş'ın açılmasını "yasadışı" diye niteledi ve uluslararası hukukla, Maraş'a kendi sakinleri dışındaki kişilerin yerleştirilmemesi çağrısının yapıldığı Güvenlik Konseyi kararlarının çiğnendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği'nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Maraş'ın kısmen açılması kararının gerilimi artırabileceği ve toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması çabalarını sekteye uğratacağı endişesini dile getirdi.

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Akıncı: Maraş benden saklandı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs medyasına Maraş'ın açılması kararının kendisinden gizlendiğini söylemiş, "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır ve seçimlere müdahalenin devamıdır" demişti.

Maraş'ın açılması kararı Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için geldiği Ankara'da açıklanmıştı. Tatar seçimlere Ulusal Birlik Partisi'nin adayı, Akıncı da bağımsız aday olarak giriyor.

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