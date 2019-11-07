'KIBRISLI SELİM'

Ahmet Kural, yakında vizyona girecek Baba Parası filminde ilginç bir tiplemeye imza attı.

Ahmet Kural, Kıbrıslı tiplemesi için şu açıklamayı yaptı: Kıbrıslı Selim için günlerce çalıştım. Rol arkadaşım aslen Kıbrıslı olan usta oyuncu Osman Alkaş bana çok destek verdi. Kıbrıs’ta da birebir ders aldım ve Kıbrıslı soydaşlarımızla bol bol sohbet ettim. Ayrıca Youtube'dan Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını izledim. Konuşmalarını, espri anlayışlarını inceledim. Sette herkes çok beğendi. Kıbrıslı Selim'i hayranlarımın da çok seveceklerini umuyorum.

Selçuk Aydemir'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş rol alıyorlar. Baba Parası 1 Ocak 2020’de vizyonda olacak.