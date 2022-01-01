Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti

Antarktika’nın en yüksek noktası Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandıran KKTC’li dağcı Birkan Uzun, geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın gururu olan Birkan Uzun’un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Başımız Sağolsun … Acımız Büyük” diyen Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti;

“Elde ettiği başarılarla hepimize büyük onur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı BİRKAN UZUN’u Amerika’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.

“7 kıta 7 zirve” hedefiyle büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır.

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır”.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Birkan Uzun’un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, “Dağların zirvesine çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk halkının gururu olan Birkan’ımızı hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin acı ve üzüntüsü içindeyim.Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

BRTK