Kıbrıs'ta aşk tazelediler!

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün aşkı tam gaz devam ediyor...

Hazar Ergüçlü'nün (27), yönetmen Onur Ünlü (46) ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir yıldır ilişkilerine tam gaz devam eden çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Sevgilisiyle Kıbrıs'a giden Hazar Ergüçlü, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Aslen Kıbrıslı olan Ergüçlü, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ancak evliliğe dair hiçbir konunun konuşulmadığını belirtmişti.