KIBRIS'TA DEPREM!

Merkez üssü Güney Kıbrıs’ta Limasol olan hafif şiddette deprem kaydedildi.

Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 55 km uzaklıkta bu sabah 01.53'te hafif şiddette deprem meydana geldiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.6 şiddetindeki depremin merkez üssünün Limasol’a bağlı Zakaki bölgesi olduğu belirtildi.