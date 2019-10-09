KIBRIS'TA DEPREM!
Merkez üssü Mağusa!
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Kıbrıs’ta dün öğleden sonra merkez üssü Gazimağusa olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KKTC Meteoroloji Dairesi’nden elde edilen bilgiye göre saat 17:55’de Lefkoşa deprem istasyonu’ndan yaklaşık 38 km uzaklıkta çok hafif şiddette ve richter ölçeğine göre ML:3.5 olan bir sarsıntı yaşandı
Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin Merkez Üssü’nün 35.09 kuzey ve 33.74 doğu koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Köprülü – Gazimağusa olduğu saptandı.
Etiketler : Gazimağusa, deprem
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