KIBRIS'TA DEPREM!

Kıbrıs’ta dün öğleden sonra merkez üssü Gazimağusa olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nden elde edilen bilgiye göre saat 17:55’de Lefkoşa deprem istasyonu’ndan yaklaşık 38 km uzaklıkta çok hafif şiddette ve richter ölçeğine göre ML:3.5 olan bir sarsıntı yaşandı

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin Merkez Üssü’nün 35.09 kuzey ve 33.74 doğu koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Köprülü – Gazimağusa olduğu saptandı.