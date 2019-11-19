Kıbrıs'ta Hadise rüzgarı...

Hem sesi hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Hadise, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının "Prensesler gibiydim ben" notuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başından gelen Hadise'nin son paylaşımı yine olay oldu. Güzel şarkıcının Instagram hesabından, "Prensesler gibiydim ben" notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

NEFES KESEN PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan Hadise, yine iddialı bir kostümle sahneye çıktı. Hayranlarıyla sevilen şarkılarıyla buluşan Hadise, kendisini izlemeye gelenlere görsel şov da sundu.

Hadise, sahneden çekilmiş fotoğraflarını, "Prensesler gibiydim ben" notuyla paylaştı. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede beğeni yağdı.