Kıbrıs’ta meydana gelen yangınların toplam sayısı 476’ya ulaştı

Güney Kıbrıs İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis’in Kıbrıs Haber Ajansı, KHA’ya yaptığı açıklamaya göre, son on beş gün içinde tüm Kıbrıs’ta meydana gelen toplam yangın sayısı 476’ya ulaştı.

Kettis, yangınların çoğunun, yani 450’sinin kırsal alanlarda çıktığını belirterek 1 Mayıs tarihine kadar kaydedilen 590 civarında yangınının 390’ı kırsal alanlarda meydana gelmiş olduğunu vurguladı.

İlgili bir soruya Kettis, yangınların çıkmasında insan faaliyetlerinin sorumlu olduğunu, insan faktörlü yangınların ardında dikkatsizlik, ihmal veya kötü niyetli ve kundaklama olaylarıyla ilişkili eylemlerin bulunduğunu vurguladı ve “kazaen yangın yoktur” dedi.

Geçen yıl mayıs ayında kırsal ve kentsel alanlarda yaşanan yangın olaylarının sayısının 693’e ulaştığını bunlardan 461’nin kırsal alanlarda 232’nin ise kentsel alanlarda kaydedildiğine işaret etti.

İtfaiye Hizmetlerinin diğer yetkili hizmetlerle işbirliği içinde yaz dönemindeki yangını riskini azaltmak için gerekli tüm önlemleri aldığını açıkladı.

Son olarak vatandaşlara yangına neden olacak her türlü eylemden kaçınmaları ve yangın görmeleri durumunda hemen Polis ve İtfaiye Hizmetlerini aramaları çağrısında bulundu.