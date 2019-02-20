Kıbrıs’ta Sam rüzgarı

Şevval Sam önceki akşam Kuzey Kıbrıs’taki Kaya Palazzo Resort Hotel’de performans sergiledi.

Sahneye tül detaylı ışıltılı lacivert bir elbise ile çıkan Sam, Türk sanat müziğinden Karadeniz yöresinin ezgilerine geniş repertuvarıyla izleyicilere müzik şöleni yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, “Siz eğlendikçe biz eğleniyoruz. Bize muhteşem bir gece yaşattınız. En kısa sürede tekrar buluşmak üzere” diyerek programını noktaladı.