Kıbrıs'ta servet kazanacak!
Dakikada 16 bin TL!
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Megastar Tarkan'ın yılbaşı adresi belli oldu. Kıbrıs'taki bir otelle el sıkışan Tarkan, iki saat sahnede kalacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Tarkan, yılbaşı programı için 2 milyon TL alacak. Megastar, sahnede kaldığı her dakika başına 16 bin TL kazanacak.
Etiketler : Megastar Tarkan, Kıbrıs, yılbaşı
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