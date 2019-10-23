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Kıbrıs'ta servet kazanacak!

Kıbrıs'ta servet kazanacak!

Dakikada 16 bin TL!

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Megastar Tarkan'ın yılbaşı adresi belli oldu. Kıbrıs'taki bir otelle el sıkışan Tarkan, iki saat sahnede kalacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Tarkan, yılbaşı programı için 2 milyon TL alacak. Megastar, sahnede kaldığı her dakika başına 16 bin TL kazanacak.

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