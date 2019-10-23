Kıbrıs'ta servet kazanacak!

Megastar Tarkan'ın yılbaşı adresi belli oldu. Kıbrıs'taki bir otelle el sıkışan Tarkan, iki saat sahnede kalacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Tarkan, yılbaşı programı için 2 milyon TL alacak. Megastar, sahnede kaldığı her dakika başına 16 bin TL kazanacak.