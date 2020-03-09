Kıbrıstaki ilk koronavirüs Vakaları Doğrulandı
Maalesef korkulan oldu
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Katimerini Gazetesi'nin haberine göre;
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı onaylandı.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou'nun Saat 18: 00'de detaylı açıklamayla halkı bilgilendirmesi bekleniyor.
Gelen raporlar iki vakanın asker olmadığı yönünde.
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