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Kıbrıstaki ilk koronavirüs Vakaları Doğrulandı

Kıbrıstaki ilk koronavirüs Vakaları Doğrulandı

Maalesef korkulan oldu

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Katimerini Gazetesi'nin haberine göre;

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı onaylandı. 

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou'nun Saat 18: 00'de detaylı açıklamayla halkı bilgilendirmesi bekleniyor. 

Gelen raporlar iki vakanın asker olmadığı yönünde.

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