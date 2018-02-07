KIDEMLİ YARGIÇ REYNAR'A POLİS KORUMASI!

22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne saldırı sonrası yargı camiasının alışkın olmadığı bir süreç yaşanıyor.

Davanın hızlanması için savcılık ve polis olağanüstü çalışıyor. “Tutuklu yargılama” kararı veren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ı ise polis koruyor. Ağır cezalık dava, savcılığın talebi ile sürpriz bir şekilde alt mahkemeye aktarıldı

Afrika gazetesi saldırganlarını yargılayan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’a tehditler yağıyor. Sıkı bir polis korumasına alınan Reynar evden işe işten eve polis eskortu ile gidip geliyor. Polisler 24 saat evinin önünde nöbet tutuyor