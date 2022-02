Kiev’de mahsur kalan Brezilyalı futbolculardan yardım çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte işgale dönüştü. Başkent Kiev’in de içinde bulunduğu birçok Ukrayna şehrine hava saldırısı düzenlendi.

Futbol kariyerlerini Ukrayna’da sürdüren Brezilyalı futbolcular, Kiev’de bir otelde toplandı. Aileleri ile otel lobisinde bir video çeken futbolcular, Brezilyalı yetkililere yardım çağrısında bulundular. Futbolcular ve aileleri, Ukrayna’yı terk etmek için Brezilyalı yetkililerin gerekli şartları oluşturmasını istediler.

BREZİLYALI GAZETECİ PAYLAŞTI

Brezilyalı gazeteci Arthur Quezada, Brezilyalı futbolcuları yardım çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Shakhtar Donetsk’te forma giyen Junior Moraes, Rus işgali sonrası Kiev’de mahsur kaldıklarını belirtirken “Durum çok ciddi, kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin” ifadelerini kullandı.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2