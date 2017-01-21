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KILIÇ YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

KILIÇ YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kılıç yeniden cezaevine gönderildi

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Lefkoşa’da evinde yapılan aramada 93 gram bonzai bulunan Mehmet Kılıç aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 93 gram bonzai ile yakalanan Mehmet Kılıç aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan 8 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlı Mehmet Kılıç’ın davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, zanlı Mehmet Kılıç’ın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar alındığı ve zanlının Lefkoşa’da bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Kılıç’ın polisi görünce kapıyı kapatmaya çalıştığını, bu esnada kapı camının kırıldığını anımsattı.

Evde yapılan aramada mutfakta üç farkı yerde 1 gram, 7 gram ve 25 gram olmak üzere toplam 33 gram uyuşturucu bulduklarını kaydeden polis, zanlının sürekli girip çıktığı ve ambar olarak kullandığı yerde ise 60 gram bonzai bulduklarını belirtti.

Zanlının soruşturma amaçlı 8 gündür poliste tutuklu bulunduğunu ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek Kılıç’ın davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Havadis

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