Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iki kadınla basıldı

ABD’nin Louisiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Pearl River’da bir Katolik kilisesinin rahibi olan Travis Clark, gece saatlerinde Mindy Dixon ve Melissa Cheng isimli iki kadınla birlikte kiliseye geldi.

Mindy Dixon.

Daily Star’ın haberine göre porno yıldızı olan Dixon ve Cheng’le cinsel ilişkiye giren Clark, bunu film olarak kaydetmek istedi. Telefon kamerasıyla o anları kaydetmeye başlayan Clark, kilisenin ışıklarını fark eden biri tarafından yakalandı.

Melissa Cheng.

İsmini vermeyen kişi, yarı çıplak rahibin korse ve yüksek topuklu çizmeler giymiş iki kadınla seks yaptığını gördü. Üçlünün görüntülerini çektikten sonra polise haber verdi.

İfadeleri alındıktan sonra tutuklanan Clark, Dixon ve Cheng, üç yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kaynak: Sözcü.com.tr