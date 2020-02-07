Kilo kaybını artırmaya yardımcı oluyor!

Kırmızı pancar kaç kalori? Kırmızı pancarın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, Kırmızı pancar kaç kaloridir?

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kırmızı pancardır. Pancar, yüksek su ve düşük kalori içeriğine sahiptir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için faydalıdır. Ayrıca pancardaki lif, iştahı azaltarak ve dolgunluk duygularını teşvik ederek kilo kaybını arttırmaya yardımcı olabilir. Böylece toplam kalori alımını azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Peki, Kırmızı pancar kaç kaloridir? İşte, kırmızı pancarın besin değerleri ve kalorisi…

KIRMIZI PANCAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram kırmızı pancar yaklaşık 43 kaloridir.

KIRMIZI PANCARIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram kırmızı pancarda aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,58 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 1.61 g

Toplam yağ: 0.17 g

Karbonhidrat: 9,56 g

Lif: 2.8 g

Şeker: 6.76 g

Kalsiyum: 16 mg

Demir: 0.8 mg

Magnezyum: 23 mg

Fosfor: 40 mg

Potasyum: 325 mg

Sodyum: 78 mg

Çinko: 0.35 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 4.9 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.33 mg

B-6 Vitamini: 0.07 mg

Folat, DFE: 109 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 2 µg

A Vitamini, IU: 33 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.04 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg