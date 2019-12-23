Kilo korumaya yardımcı oluyor!

Böğürtlen kaç kalori? Böğürtlenin besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de böğürtlendir. Peki, böğürtlen kaç kaloridir?

Böğürtlen düşük şeker oranı ve yüksek lif varlığı nedeniyle sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur. Kolesterolün düşürülmesi, kan şekeri ve insülin seviyelerinin düzenlenmesinde önemli katkıları olan böğürtlen kilo vermek isteyenlerin vazgeçemeyeceği meyvelerdendir. Peki böğürtlen kaç kaloridir? İşte böğürtlenin besin değerleri…

BÖĞÜRTLEN KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 43 kaloridir.

BÖĞÜRTLENİN BESİN DEĞERLERİ

100 g böğürtlende aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,15 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 1.39 g

Toplam yağ: 0.49 g

Karbonhidrat: 9.61 g

Lif: 5.3 g

Toplam şeker: 4.88 g

Kalsiyum: 29 mg

Demir: 0.62 mg

Magnezyum: 20 mg

Fosfor: 22 mg

Potasyum: 162 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0,53 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 21 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.65 mg

B-6 Vitamini: 0.03 mg

Folat, DFE: 25 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 11 µg

A Vitamini, İÜ: 214 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.17 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 19.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.28 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg